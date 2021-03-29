برلماني مصري: الأزمة الآن هي إدارة تحريك 400 سفينة محتجزة على جانبي السويس

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري النائب طارق رضوان أن الأزمة الكبرى الآن في تحريك السفينة البنمية، هي إدارة تحريك 400 سفينة محتجزة منذ بداية الأزمة.

ولفت رضوان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنه عندما جنحت السفينة كان هناك "تكالب" من القنوات الغربية للتشهير والتقليل من قدرة مصر على إدارة الأزمة.

وأضاف: "الآن على الإعلام المصري وضع استراتيجية لتوضيح ما حدث من إنجاز لتغيير ما قامت به القنوات من التشهير بمصر".

وتابع: "يتم استغلال هذه المواقف دائما للتقليل من الدور الذي تقوم به مصر، ويجب ألا تكون إدارة الملف الإعلامي للأزمات مبنية على رد الفعل، ولا بد من إظهار الإنجازات التي تجري على أرض مصر".

المصدر: "المصري اليوم"