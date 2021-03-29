رئيس هيئة قناة السويس يعلن عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة.

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وأوضح ربيع أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" والتي جنحت منذ أيام بالقناة.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر قد نجحت اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

المصدر: المصري اليوم