 
مباشر
عاجل
البيت الأبيض: بايدن لا ينوي مقابلة كيم جونغ أون

رئيس هيئة قناة السويس يعلن عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء

أخبار العالم العربي

رئيس هيئة قناة السويس يعلن عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q2kn

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر عودة الملاحة للقناة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، بعدما انتهت الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة.

إقرأ المزيد
لحظة قطر السفينة العالقة في قناة السويس وسط أبواق القاطرات
لحظة قطر السفينة العالقة في قناة السويس وسط أبواق القاطرات

وأوضح ربيع أن الملاحة ستعود بصورة طبيعية بقناة السويس في الاتجاهين في الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بعد نجاح تعويم السفينة البنمية "إيفر جيفن" والتي جنحت منذ أيام بالقناة.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر قد نجحت اليوم الإثنين، في تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" التي ظلت جانحة في قناة السويس لعدة أيام، حيث تسير السفينة في طريقها إلى منطقة البحيرات لإجراء الكشف عليها.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا