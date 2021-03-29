شاهد.. رد فعل المصريين بعد تحرير السفينة العالقة في قناة السويس

نشرت وسائل الإعلام المصرية لقطات ترصد فرحة عدد من العمال المصريين، المشاركين في تحرير السفينة البنمية التي كانت عالقة في قناة السويس.

وسيطرت الاحتفالات والفرحة على عمال الكراكات والقاطرات التابعة لهيئة قناة السويس بعد نجاح جهودهم فى تعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور عبر منصات التواصل الاجتماعى، توثق احتفالات عمال الكراكات والقاطرات.

وظهرت مجموعة من العمال والفنيين فى أحد الفيديوهات على ظهر الكراكة مشهور، وهم يحتفلون بتحرك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، فى مجرى قناة السويس أثناء توجهها إلى منطقة البحيرات، وردد العمال هتافات "مشهور.. مشهور.. رقم 1"، وذلك فى إشارة إلى الكراكة مشهور، التى يعملون على متنها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية