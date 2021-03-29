البرلمان التونسي ينفي ما أشيع عن تدهور صحة الغنوشي

نفى البرلمان التونسي يوم الاثنين ما أشيع من أنباء حول تدهور صحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأفاد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب بأنه لا صحة لما راج مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية للغنوشي.

ووفق تصريح مذيوب الذي نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة البرلمان التونسي، فإن الغنوشي يمارس عمله الاعتيادي وعلى تواصل مع نواب البرلمان الذين توجهوا إلى جهاتهم بمناسبة أسبوع الجهات خلال الفترة الممتدة من 29 مارس الجاري إلى 3 أبريل 2021 .

كما نفى المصدر ذاته ما يروج حول أي تغيير أو تعديل في رئاسة البرلمان وأعضاء مكتبه المنتخبين.

يشار إلى أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تونس تداولت مؤخرا أخبارا حول تعكر الوضع الصحي للغنوشي ونقله إلى المستشفى العسكري.

🔴 النواب في جهاتهم، والسيد رئيس مجلس نواب الشعب بخير 🔹 أكّد السيد ماهر المذيوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلّف... Publiée par ‎مجلس نوّاب الشّعب Assemblée des Représentants du Peuple‎ sur Lundi 29 mars 2021

المصدر: RT