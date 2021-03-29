السلطة الفلسطينية تتلقى 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"

تسلمت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" تبرعت بها الصين.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن لقاحات "سينوفارم" التي وصلت إلى رام الله "ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقت السلطة الفلسطينية 62 ألف جرعة من لقاح كورونا من خلال شراكة منظمة الصحة العالمية المصممة لمساعدة البلدان الفقيرة.

كما تلقت السلطة الفلسطينية 2000 جرعة من إسرائيل، و10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الصنع.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية واسعة على عدم مشاركتها المزيد من لقاحاتها مع الفلسطينيين.

وقالت إسرائيل إن أولويتها هي تطعيم مواطنيها، لكنها بدأت مؤخرا تطعيم نحو 100 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يعملون بإسرائيل والمستوطنات اليهودية.

المصدر: AP