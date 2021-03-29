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رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقى مبعوثي واشنطن وبروكسل

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رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقى مبعوثي واشنطن وبروكسل
Reuters
رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان يوم الاثنين المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث، ومبعوث الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فاندول.

وتلقى عبد الفتاح البرهان التهاني بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

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وبحث اللقاء مسيرة السلام في السودان، بجانب ملف سد النهضة والتطورات على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

وجدد البرهان خلال اللقاء التزام السودان بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا.

وأشار إلى أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة الفشقة جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية 1902 وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.

ودعا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان والتوصل لاتفاق مشترك حول ملف "سد النهضة".

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وأكد المبعوثان استعدادهما للتوسط فى ملف سد النهضة، وأعربا عن إيمانهما بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الخلاف وفق مقاربة ترضي الأطراف الثلاثة، تضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء، وللسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده ولمصر حقوقها المائية.

المصدر: وكالات

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