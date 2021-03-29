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مسؤول عراقي: الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي

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مسؤول عراقي: الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي
قطار عراقي - أرشيف
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أكد مدير عام الشركة العامة للسكك والحديد في العراق، طالب جواد الحسني، اليوم الاثنين، أن مشروع الربط السككي مع دول الجوار يحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي.

وقال في تصريح صحفي، إن "مشروع الربط السككي مع دول الجوار مازال قيد المشاورات والتفاوض، ولا توجد صعوبات من الناحية الفنية ولكن هناك معوقات من نواحٍ أخرى، كون الموضوع سياديا ويحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي".

وأضاف الحسني: "لغاية الآن لا يوجد قرار نهائي في كيفية الربط مع دول الجوار، رغم أن الحكومة ماضية باتجاه الربط السككي مع دول الجوار".

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وتابع، أن "الربط السككي أصبح منظومة دولية وليست محلية، إذ إن أغلب دول المنطقة لديها شبكات دولية باستثناء العراق الذي مازال خارج الشبكة السككية العالمية".

وفي وقت سابق قال وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، إن بلاده ستكون المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري (طريق الحرير) الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا.

 

المصدر: "واع" + RT

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