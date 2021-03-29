مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في عيد الفصح اليهودي

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، تزامنا مع احتفال اليهود بعيد الفصح.

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ولفتت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن 274 متطرفا اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة.

وقام المستوطنون الذين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، بجولتهم في الأقصى، وأدوا الطقوس والصلوات الخاصة بعيد الفصح، بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية، تقدمهم حاخامات ومسؤولون عن جماعات "الهيكل".

كذلك، أدى مستوطنون الصلوات على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، وشكلوا حلقات الرقص والغناء.

وتتصاعد خلال الأعياد اليهودية انتهاكات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، ويتصاعد التوتر في القدس والأقصى نتيجة لذلك.

ويحتفل اليهود خلال الأسبوع الجاري بعيد الفصح، الذي يستمر حتى الأحد المقبل في الرابع من أبريل.

المصدر: وكالة معا