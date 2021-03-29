رئيس هيئة قناة السويس يكشف طريقة سحب السفينة الجانحة

كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، طريقة سحب السفينة الجانحة في القناة، بعد العديد من المحاولات.

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وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي يعرض على القناة الأولى الرسمية: "بدأنا مناورات الشد والقطر حرصا على المحافظة على قوام السفينة الجانحة بحيث لا تتسرب المياه إليها أو يحدث تسريب للوقود منها ونجحنا في ذلك".

وتابع: "عقب الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا سيتم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لفحصها الفني، وستعود حركة الملاحة على الفور".

وأوضح أن العالم كله أدرك قيمة قناة السويس، والأهم بعد انتهاء عملية التعويم استئناف حركة العمل على مدار اليوم كله، من أجل سحب كل السفن العالقة.

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "تلقيت اتصالات من مرشدين على المعاش للمساهمة في هذا الأمر وسحب كل السفن، وسط روح طيبة لاستمرار عمل القناة".

المصدر: القناة الأولى المصرية