رئيس شركة هولندية: استكمال تعويم "إيفر جيفن" لن يكون سهلا

قال رئيس الشركة الأم لفريق الإنقاذ الهولندي، إن الأنباء الواردة بخصوص التعويم الجزئي لسفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس طيبة، لكن استكمال العملية لن يكون أمرا سهلا.

وفي تصريحات للإذاعة العامة الهولندية اليوم الاثنين، ذكر بيتر بيردوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوسكاليس"، الشركة الأم لشركة "سميت سالفدج" التي تساعد في جهود تحريك السفينة الجانحة، أن قاطرة جديدة ستصل وسيجري ضخ المياه أسفل مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها بشكل كامل.

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وأضاف بيردوفسكي أنه إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض حمولة السفينة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت هيئة قناة السويس، أن عملية إعادة تعويم "إيفر جيفن" قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

المصدر: "رويترز"