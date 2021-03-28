انضمام قاطرة جديدة لجهود تعويم السفينة الجانحة في السويس

ذكرت شركة "بي.إس.إم" التي تتولى الإدارة الفنية لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس، أن قاطرة متخصصة وصلت حديثا إلى السويس لتنضم ليل الأحد لجهود تعويم السفينة.

وأضافت أن "المزيد من المحاولات لإعادة تعويم السفينة ستستمر هذا المساء بمجرد أن تكون القاطرة في مكانها بأمان مع 11 قاطرة موجودة في الموقع".

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وأشارت إلى أن كراكة إضافية ستصل من قبرص بحلول 30 مارس.

وتسببت سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي يبلغ وزنها 220 ألف طن وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، بتعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وتعمل السلطات المصرية على تكثيف جهودها من أجل تحرير الملاحة في القناة، بسبب الضرر الاقتصادي الكبير الذي تسبب به الحادث على الاقتصادين المصري والعالمي.

المصدر: وكالات