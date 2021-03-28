سفير ألمانيا بالقاهرة: بلادنا لن تكون ملاذا آمنا لأي جماعة إرهابية

قال سفير ألمانيا بمصر سيريل نون خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد في القاهرة، إن الجماعات المحظورة في ألمانيا غير شرعية ولا يسمح لها بأي نشاط، وينطبق ذلك على جماعة الإخوان.

وأكد أن ألمانيا لن تكون ملاذا آمنا لتنظيم جماعة الإخوان لأي نشاط في البلاد إذا فكروا فى الرحيل إليها من أى دولة أخرى.

وصرح بأن بلاده شهدت في الفترة الأخيرة موجة من الجماعات الإرهابية، وتم منع أنشطتها ومحاسبتها وفقا لأحكام القانون الألماني.

وأشار إلى وجود تعاون وثيق بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة، موضحا أن أن مصر شريك يعتمد عليه وينتهج سياسة هجرة صارمة، ويفي بوعوده فيما يتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية.

وتابع سيريل نون قائلا: "نحن نقدر ذلك في أوروبا".

من جهة أخرى، قال إن العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مصر قوية، والحكومات تتعاون بشكل وثيق لدعم وتعزيز السلام في المنطقة، مشيرا إلى مجموعة ميونيخ التي تضم فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، تسعى دائما إلى وجود حلول في الشرق الأوسط.

وأفاد بأن العلاقات مع مصر إيجابية وديناميكية، والأرقام تؤيد ذلك، ولا يتم شيء دون الرجوع إلى مصر.

ولفت السفير إلى وجود تطورات إيجابية في الملف الليبي وعملية برلين خلال الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدا إلى وجود تعاون وثيق بين القاهرة وبرلين.

نظمت #السفارة_الألمانية_بالقاهرة اليوم مؤتمراً صحفياً بالسفارة حيث ناقش السفير الألماني بالقاهرة دكتور نون عدداً من... Publiée par ‎German Embassy Cairo - السفارة الالمانية بالقاهرة‎ sur Dimanche 28 mars 2021

من #المؤتمر_الصحفي لسفير ألمانيا بالقاهرة، الدكتور نون، يوم 28 مارس #لقاح_كورونا: تقوم ألمانيا منذ البداية بحملة متعدد... Publiée par ‎German Embassy Cairo - السفارة الالمانية بالقاهرة‎ sur Dimanche 28 mars 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية