بينها 50 ألف ليرة غرامة للمخالفين.. تشديد قيود كورونا في طرطوس السورية

أقرت محافظة طرطوس السورية إجراءات لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا منها، إغلاق صالات العزاء والأفراح وفرض غرامة تصل لـ50 ألف ليرة بحق المخالفين.

وأقرت لجنة الطوارئ المركزية خلال اجتماع لها اليوم إغلاق صالات التعازي والأفراح لمدة 15 يوما بدءا من اليوم، وفرض غرامة بخمسين ألف ليرة (يعادل أجر شهر وسطيا في البلاد)، على من لا يلتزم بالكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة.

وذكرت المحافظة أن الاجتماع ناقش الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا، وتبين ارتفاع عدد الإصابات في غالبية مناطق المحافظة منذ بداية الشهر الحالي.

وخرجت اللجنة بعدد من القرارات، منها:

التأكيد على الالتزام بالحد من التجمعات في الأماكن العامة، والاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وفرض العقوبات بحق المخالفين.

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كذلك أقرت الاستمرار بتطبيق قرارات الفريق الحكومي المعني بالوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على فرع المؤسسة السورية للتجارة وفرع المخابز البيع في صالاتها ومراكز بيع الخبز بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتباعد المكاني، وتقديم كل الدعم للقطاع التربوي من معقمات وكمامات وغيرها.

كما أكدت اللجنة على رؤساء المجالس المحلية متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية المتضمن رفع الحد الأعلى لمبلغ الغرامات التي تحدده المجالس المحلية بموجب المادة /140/ من قانون الإدارة المحلية النافذ ولاسيما فيما يخص مخالفات عدم التقيد بالإجراءات التي تحد من انتشار فايروس كورونا

وكلفت اللجنة قيادة شرطة المحافظة متابعة تطبيق مقررات اللجنة السابقة وفرض غرامة مالية بحق المخالفين.

وسبق لوزارة الصحة أن أعلنت أن نسبة إشغال الأسرة المخصصة لمرضى كورونا في محافظتي دمشق وطرطوس، بلغت 100 في المئة، وذلك بعد تزايد الإصابات بكورونا فيهما بشكل خاص، إذ تأتي دمشق أولا في تزايد الإصابات تليها طرطوس.

المصدر: RT