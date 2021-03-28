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تونس.. وقفة احتجاجية في ميناء سوسة للمطالبة بإرجاع نفايات لإيطاليا

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تونس.. وقفة احتجاجية في ميناء سوسة للمطالبة بإرجاع نفايات لإيطاليا
Reuters Anis Mili
علم تونس
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نظم العشرات من ناشطي المجتمع المدني في تونس وقفة احتجاجية في ميناء سوسة للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.

وردد المحتجون شعارات من قبيل "لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية" و"لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية"، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادرها، أن حاويات النفايات المنزلية التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 حتى اليوم.

وكتب المحتجون على براميل من الحديد "لترفع إيطاليا نفاياتها".

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس الماضي، إن "السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 ديسمبر الماضي".

وأضاف أنه "يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات".

المصدر: "أ ف ب"

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