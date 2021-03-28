خبير بحري مصري يدعو لانتشال الصندوق الأسود للسفينة الجانحة والدفع بغطاسين إلى أسفلها

شدد رئيس هيئة السلامة البحرية المصرية الأسبق اللواء حسين الهرميل، على أهمية سرعة انتشال الصندوق الأسود للسفينة الجانحة وتفريغه من قبل لجنة فنية متخصصة تشارك فيها الأجهزة السيادية.

وقال: "ضرورة الدفع بغطاسين أسفل السفينة للكشف على جسم السفينة أسفل القاع، بالإضافة إلى تحليل كافة المحادثات بين قبطان السفينة والمساعدين قبل دخول القناة وحتي الجنوح، وأيضا تحليل سمعة السفينة".

وأضاف: "لجنة التعويضات التي تشكلها الدولة بحضور شركة التأمين لا بد أن تشمل كافة البنود بداية من توقف حركة الملاحة، لتكلفة التعويم مرورا بالسمعة الدولية التي تسببت في تضرر القناة".

وتابع: "المنظمة البحرية الدولية تتابع الخطوات التي تقوم بها مصر في هذه الأزمة، وسيخرج تفاصيل كثيرة حول كفاءة مصر في التعامل مع هذه الواقعة".

وحول توقعاته لتعويم السفينة قال، إن "جرافات قناة السويس نجحت في خلخلة الرمال وأن التعويم سيعتمد على مد البحر، والذي يحدث كل 6 ساعات وهناك مد عال وآخر منخفض، وعليه فالخبراء في قناة السويس هم الأقدر على تحديد الوقت المناسب".

المصدر: "المصري الجديد"