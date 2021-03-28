 
مباشر

الحزب الشيوعي في بيروت ينظم تظاهرة ضد جمود تشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

الحزب الشيوعي في بيروت ينظم تظاهرة ضد جمود تشكيل الحكومة
Reuters
تظاهرة للحزب الشيوعي في بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q290

تظاهر مئات اللبنانيين في العاصمة بيروت اليوم الأحد ضد الجمود السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة في البلاد لعدة أشهر، في خضم أزمة اقتصادية خانقة.

إقرأ المزيد
لبنان.. وفاة 4 نازحين سوريين من البرد على الحدود تفتح قضية تهريب البشر على مصراعيها
لبنان.. وفاة 4 نازحين سوريين من البرد على الحدود تفتح قضية تهريب البشر على مصراعيها

وأعاق الاحتجاج الذي نظمه الحزب الشيوعي اللبناني حركة المرور في وسط بيروت وسارت مركبات عسكرية بمحاذاة المسيرة الاحتجاجية وهي تتحرك من أمام مصرف لبنان المركزي نحو مقر الحكومة.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في تردي قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل حاد وزيادة مستويات الفقر، غير أن الأحزاب السياسية خاضت صراعا على السلطة وعجزت عن التوافق على تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة.

وأنحى الساسة باللائمة على بعضهم البعض علانية في الفشل في التوصل لاتفاق، ما زاد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي.

ويعمد المتظاهرون عادة إلى قطع الطرقات في مناطق مختلفة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وفي ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، التي خسرت حتى الآن نحو 90% من قيمتها أمام الدولار.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا