الحزب الشيوعي في بيروت ينظم تظاهرة ضد جمود تشكيل الحكومة

تظاهر مئات اللبنانيين في العاصمة بيروت اليوم الأحد ضد الجمود السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة في البلاد لعدة أشهر، في خضم أزمة اقتصادية خانقة.

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وأعاق الاحتجاج الذي نظمه الحزب الشيوعي اللبناني حركة المرور في وسط بيروت وسارت مركبات عسكرية بمحاذاة المسيرة الاحتجاجية وهي تتحرك من أمام مصرف لبنان المركزي نحو مقر الحكومة.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في تردي قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل حاد وزيادة مستويات الفقر، غير أن الأحزاب السياسية خاضت صراعا على السلطة وعجزت عن التوافق على تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة.

وأنحى الساسة باللائمة على بعضهم البعض علانية في الفشل في التوصل لاتفاق، ما زاد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي.

ويعمد المتظاهرون عادة إلى قطع الطرقات في مناطق مختلفة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وفي ظل تدهور قيمة العملة الوطنية، التي خسرت حتى الآن نحو 90% من قيمتها أمام الدولار.

المصدر: أ ف ب