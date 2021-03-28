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لبنان.. اعتقال سودانيين حاولا اجتياز الحدود نحو إسرائيل

أخبار العالم العربي

لبنان.. اعتقال سودانيين حاولا اجتياز الحدود نحو إسرائيل
Reuters
الحدود بين لبنان وإسرائيل
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أفاد موقع "النشرة" بأن "القوى الأمنية اللبنانية، تمكنت اليوم الأحد، من إلقاء القبض على سودانيين اثنين حاولا اجتياز الحدود الجنوبية للبنان" باتجاه إسرائيل.

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وكانت قناة "المنار" أفادت أمس بتسلل سودانيين اثنين عبر السياج التقني في منطقة طربيخا قرب بلدة رامية الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث اعتقلتهما القوات الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن القوات الإسرائيلية ألقت 12 قنبلة مضيئة قبالة بلدة رامية في القطاع الغربي، كما لوحظت تحركات في الجهة المقابلة للحدود اللبنانية قبالة المنطقة بين مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة "زرعيت".


المصدر: النشرة+ المنار

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