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الكاظمي للمصريين: نحن نحبكم اهتموا بالرئيس السيسي! ففي أيديكم فرصة تاريخية

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الكاظمي للمصريين: نحن نحبكم اهتموا بالرئيس السيسي! ففي أيديكم فرصة تاريخية
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، وجود فرصة تاريخية بيد المصريين، ودعاهم للاهتمام بالرئيس عبد الفتاح السياسي.

وقال في مقابلة صحفية: "نحب الشعب المصري، العراق يرحب بالمصريين، اهتموا بالرئيس السيسي، في إيديكم فرصة تاريخية".

وأضاف الكاظمي، أن "مصر تستعيد وضعها. كنت في القاهرة منذ فترة عندما حضرت اجتماعا لأجهزة المخابرات، وفرحت عندما رأيت تنمية حقيقية في مصر، نتمنى لها كل الخير واهتموا بأنفسكم وكونوا شعبا واحدا لا تفرقكم الأكاذيب الطائفية، العنوان الوطني هو الحل".

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وبشأن الأحداث في العراق، قال الكاظمي: "طرحنا حوارا وطنيا استراتيجيا لكل العراقيين. ندعوهم لطاولة الحوار، فالسلاح لا ينفع، هذه البلاد خسرت الكثير من الدماء، كفانا دماء، يجب أن نبحث عن فرصة للحياة والعيش والاستقرار، الدولة سوف تستمر".

 

المصدر: MBC مصر

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