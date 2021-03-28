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السعودية.. إصابات كورونا اليومية أمس هي الأعلى منذ أكتوبر‬

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السعودية.. إصابات كورونا اليومية أمس هي الأعلى منذ أكتوبر‬
Reuters
العاصمة السعودية الرياض
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ارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر، وقالت وزارة الصحة إن السبب يعود لزيادة التجمعات والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية.

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وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة أمس الاول الجمعة، و502 أمس السبت ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643. وسجلت العاصمة الرياض وحدها أكثر من 200 إصابة.

وكانت السعودية قد شهدت تراجعا في عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في يناير، بعد ذروة بلغت أكثر من 4 آلاف في يونيو.

وقررت السلطات الأسبوع الماضي توسيع نطاق حملة التطعيم لتشمل جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.

واعتبارا من منتصف مايو سيكون لزاما على العاملين في منافذ بيع الطعام، ووسائل النقل العام، والصالات الرياضية، والصالونات والذين لم يتحصنوا بلقاحات الفيروس إجراء اختبار كل أسبوع للتأكد من عدم إصابتهم.

وكانت المملكة أرجأت في يناير إنهاء الحظر المفروض على سفر مواطنيها وإعادة فتح منافذ الدخول بالكامل إلى 17 مايو. وفي فبراير علقت دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والأطباء.

المصدر: رويترز 

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