مؤسسة النفط الليبية تعلن السيطرة على تسرب نفطي قرب حقل الظهرة

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن فرقها الفنية تمكنت من إصلاح تسرب قرب حقل الظهرة النفطي، دون تأثر العملية الإنتاجية للحقل.

وقالت المؤسسة: "الفرق الفنية تمكنت من إتمام إصلاح التسرب في فترة قصيرة دون أن تتأثر العمليات الإنتاجية".

وأشارت إلى أن "العطل وقع في خط بقطر 32 بوصة الواصل بين محطة القطار باتجاه حقل الظهرة عند الموقع 140 كم".

وأشادت المؤسسة بالجهود المبذولة من قبل فنيي الحقل للسيطرة على التسرب في سبيل الحفاظ على الثروة الوطنية من الهدر.

السيطرة علي تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة تمكنت فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط اليوم السبت الموافق 27 مارس... Опубликовано ‎المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‎ Суббота, 27 марта 2021 г.

المصدر: "رويترز" + مؤسسة النفط الليبية - فيسبوك