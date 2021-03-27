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وفد الحوثيين في مسقط يحاور مبعوثي عدة جهات دولية

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وفد الحوثيين في مسقط يحاور مبعوثي عدة جهات دولية
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وفد الحوثيين المفاوض إلى مسقط
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أكد القيادي البارز في جماعة أنصار الله الحوثية وعضو وفد الجماعة المفاوض عبد الملك العجري، أن سلطنة عمان تحتضن حراكا سياسيا ودبلوماسيا يبحث حلا للأزمة اليمنية.

وقال العجري على حسابه في "توتير" مساء يوم السبت: "زيارات وحوارات مكثفة تحتضنها سلطنة عمان مشكورة، للمبعوث الأممي، والأمريكي والسويدي، والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "تركيزنا أن تصب هذه الجهود نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية أولا باعتبارها قضايا لا يفترض أن تكون محل نقاش مالم ستكون قاصرة عن معالجة تعقيدات الاستحقاقات العسكرية والسياسية".

ويوم الجمعة زار مسقط المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينغ، ووفد جماعة الحوثي، وذلك لبحث إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية تنهي النزاع في اليمن.

المصدر: RT

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