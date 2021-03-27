أنقرة: جاهزون للمساعدة في تعويم سفينة قناة السويس الجانحة

جدد وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو التأكيد على استعداد بلاده لتقديم خبراتها والمساعدة في إعادة الملاحة عبر قناة السويس.

وأكد أوغلو، أن "الوزارة مستعدة لتقديم المساعدة بكل الإمكانيات بما في ذلك مشاركة الخبرات والمعلومات في حال تلقت طلبا، من أجل إعادة تعويم السفينة الجانحة والملاحة في قناة السويس".

ولفت إلى أن الحادث "يؤثر على التجارة العالمية بأكملها"، مشددا على أنه في حال طالت فترة أعمال فتح القناة "فسيكون لها آثار طويلة الأمد" على الممر اللوجستي.

واعتبر الوزير التركي أن إعادة الملاحة لقناة السويس "باتت على رأس أولويات" جميع القطاعات البحرية.

وأشار إلى أن شركات التأمين تقدر تكلفة الحادث على الاقتصاد العالمي بين 6 و 10 مليارات دولار أسبوعيا.

والجمعة، أعلن الوزير قره إسماعيل أوغلو، استعداد تركيا لتقديم المساعدة في إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

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ويبلغ وزن سفينة الحاويات "إيفر غيفن" 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، حيث تسببت في تعطيل حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوحها وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر الممر المائي.

وقدر الخبراء أن يستغرق تحرير السفينة ما يصل إلى أسبوع في أفضل سيناريو، ولكن من المرجح أن تستمر العملية لعدة أسابيع.

المصدر: "الأناضول" + وكالات