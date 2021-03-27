المطران حنا: القدس تتعرض لحملة غير مسبوقة لطمس هويتها

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن مدينة القدس تتعرض لحملة غير مسبوقة لطمس معالمها والنيل من هويتها، داعيا المرجعيات الروحية والأممية للتحرك.

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ولفت المطران حنا إلى أن هناك أحداثا متسارعة خاصة في أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى، حيث تمعن سلطات الاحتلال بتنفيذ مخططاتها وتشرعن الاستيلاء على المنازل وممتلكات المقدسيين.

وكشف أن 70 منزلا في حي الشيخ جراح مهددة بالإخلاء ليحل مستوطنون مكان السكان، فيما أهالي حي البستان في سلوان مهددون بافتراش الأرض والتحاف السماء بسبب خطر هدم 70 منزلا.

وشدد على أن "الحق الفلسطيني في مدينة القدس لا يسقط بالتقادم والفلسطينيون متمسكون بمدينتهم المقدسة حاضنة أهم مقدساتهم وعاصمتهم الروحية والوطنية".

ودعا المرجعيات الروحية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى أن تعلن موقفها المنادي بأن تتحقق العدالة، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يعيش بحرية وأن تتحقق أمنياته وتطلعاته الوطنية وأن يزول الظلم الذي يعاني منه هذا الشعب بشكل يومي نتيجة استمرار سياسات الاحتلال.



المصدر: معا