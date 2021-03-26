الصحة المصرية: استقرار حالات جميع مصابي حادث قطاري سوهاج

قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للطب العلاجي، الدكتور مصطفى غنيمة، إن حادث قطاري سوهاج أسفر عن 165 مصابا تم نقلهم إلى المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

وأكد مصطفى غنيمة أن جميع المصابين تم التعامل معهم، وهناك فريقان من الأطقم الطبية أحدهما من محافظة أسيوط والمنيا، والآخر من القاهرة وصلا إلى سوهاج لتقديم الدعم للأطباء هناك.

إقرأ المزيد

وأضاف في مداخلة عبر نشرة التاسعة على القناة الأولى المصرية، أن جميع المصابين حاليا حالاتهم مستقرة، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن 32 حالة وفاة حتى الآن.

وشدد على أنه تم التعامل مع جميع الحالات، حيث تم نقل الحالات المتوسطة إلى مستشفيات المراغة وطهطا، والحالات المتقدمة نقلت إلى مستشفى سوهاج التعليمي، ومستشفى سوهاج العام.

كما ذكر أن دعما طبيا قدم من القاهرة والمحافظات القريبة، ولا يوجد حالات خطيرة تحتاج إلى النقل للقاهرة، مبينا أن هناك طائرة إخلاء طبي موجودة ويتم تقييم الحالات.

وأشار إلى وجود بعض الحالات التي تحتاج فقط إلى عمليات جراحية دقيقة وسيتم نقلها إلى القاهرة.

وأوضح أن محافظة سوهاج كان بها 3400 كيس دم وبلازما، وأن الوزارة دعمتها بـ3 آلاف كيس من المحافظات القريبة، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في مخزون الدم أو المستلزمات الطبية.

وصرح بأن إجراءات رفع عربات القطار ما زالت مستمرة.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية