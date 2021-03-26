الحوثيون يحددون 3 نقاط لإنجاح عملية السلام في اليمن

أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة أنصار الله الحوثية مهدي المشاط عن تقديره "لكل الأصوات والمحاولات المنادية بالسلام"، وفي مقدمتها سلطنة عمان.

وحدد المشاط في كلمة متلفزة نقلتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثي، "ثلاث نقاط يجب عدم تجاهلها من قبل أي طرف أو جهة، لإنجاح عملية السلام في اليمن".

وحذر من "الانطلاق من توصيفات خاطئة في عملية السلام، "واصفا ذلك بالأمر الخطير الذي "سيقود إلى تصورات غير صحيحة وغير واقعية للحل، ولن يخدم تحقيق السلام".

وشدد على "عدم الربط بين الجانبين الإنساني الذي يخص الشعب اليمني ككل، بملفات الخلاف العسكري أو السياسي".

كما حذر من "خطورة تجاهل ما صنعته الحرب القاسية من مخاوف وشكوك وتوجس وانعدام ثقة، ومن واقع مأساوي وجراح غائرة وعميقة إلى جانب اغفال التجربة العملية التفاوضية الطويلة، وعدم إدراك أن كل هذه المسائل تمثل السبب الجوهري في فشلها وستبقى تمثل العائق الأساس في التواصل إلى السلام كحاجة نبيلة وغاية سامية للجميع".

وكانت جماعة الحوثي نظمت، مسيرات حاشدة في عدة مدن خاضعة لسيطرتها، احتفاء بما تسميه "اليوم الوطني للصمود" الذي زامن مع ذكرى إطلاق التحالف العربي بقيادة السعودية عملية عسكرية واسعة في اليمن في 26 مارس 2015، دعما للحكومة الشرعية ضد الحوثيين الموالين لإيران.

المصدر: RT