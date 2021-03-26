بايدن: نملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول ونبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست متوفرة لدى معظم الدول، وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس.

وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة وأن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.

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وأكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، مواصلة جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفين" الجانحة عند الكيلومتر 151.

وأشار ربيع إلى "بدء مناورات قطر السفينة الجانحة من خلال 9 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة "بركة 1"، والقاطرة "عزت عادل"، وذلك بعد انتهاء أعمال التكريك بمنطقة مقدمة السفينة بواسطة الكراكة "مشهور".

وأوضح أن "مناورات القطر تتطلب توافر عدة عوامل مساعدة أبرزها اتجاه الرياح والمد والجزر، مما يجعلها عملية فنية معقدة لها تقديراتها وإجراءاتها ومحاولاتها المتعددة وفقا لمواضع واختبارات الشد".

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة الحاويات وإغلاقها القناة بشكل أعاق حركة المرور عبر السويس.

وسفينة الحاويات "إيفرغيفن" وزنها 220 ألف طن، وطولها 400 متر، وتحمل مئات الحاويات المتجهة إلى روتردام من الصين، وهي مملوكة لشركة الشحن التايوانية Evergreen ومسجلة في بنما.

المصدر: وكالات