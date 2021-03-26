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الأمن الجزائري يعلن توقيف مغربي "مندس" بين المشاركين في مسيرة الحراك بالعاصمة

أخبار العالم العربي

الأمن الجزائري يعلن توقيف مغربي
Reuters
الجزائر.. توقيف مغربي كان مندسا وسط المشاركين في مسيرة الحراك
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أوقفت مصالح أمن العاصمة الجزائر يوم الجمعة مواطنا مغربيا كان بين المشاركين بمسيرة احتجاجية، نظمت في العاصمة.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني فإن المواطن المغربي الذي يبلغ من العمر 30 سنة، تم توقيفه على مستوى ساحة أول مايو.

وأضاف المصدر أن الموقوف مقيم بصورة غير شرعية في الجزائر وأن التحقيق متواصل معه من قبل أمن ولاية الجزائر.

#هـــام #بيان_صحفي

Publiée par ‎المديرية العامة للأمن الوطني‎ sur Vendredi 26 mars 2021

المصدر: موقع "النهار أون لاين" الجزائري

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