السيسي يوجه بتخصيص طائرات عسكرية لنقل مصابي حادث القطارين

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص طائرات عسكرية لنقل الحالات الحرجة بين مصابي حادث القطارين لاستكمال علاجهم في القاهرة.

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وقال مدبولي: "تم تشكيل غرفة أزمات وتحريك جميع الجهات ونقل جثامين المتوفين في الحادث وتوجيه المستشفيات باستقبال كل الحالات وحشد كل الأطقم الطبية للتعامل مع الحادث الأليم".

وتابع: "كان هناك توجيه من الرئيس لتقديم الرعاية وتوفير طائرة لنقل الحالات الحرجة إلى القاهرة ونحدد الحالات التي ستنتقل إلى القاهرة".

وكان الرئيس المصري قد أعلن أنه "تابع عن كثب الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وقال في منشور عبر "فيسبوك": "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

المصدر: اليوم السابع