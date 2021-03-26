تطورات جديدة في أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.. وفريق الإنقاذ الهولندي يصفها بأصعب المهام

أعلنت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة في قناة السويس، فشل محاولة إعادة تعويم السفينة اليوم الجمعة.

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وقالت الشركة إن فريق إنقاذ هولنديا من شركة سميت سالفيدج أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان يوم 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم): "التركيز الآن على التجريف لإزالة الرمال من حول الجانبين الأيمن والأيسر من مقدمة السفينة".

وأضافت أن كراكة يمكنها نقل ألفي متر مكعب من المواد في الساعة وصلت أمس الخميس وجار اتخاذ الترتيبات لاستئناف الجهود اللازمة لإعادة تعويم السفينة.

وقالت (بي.إس.إم) إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت بسبب رياح قوية وتستبعد أي عطل ميكانيكي أو في المحركات عندما كانت السفينة تعبر قناة السويس وعلى متنها اثنان من مرشدي هيئة قناة السويس.

وقالت إن أفراد طاقم السفينة وعددهم 28 وجميعهم من الهند ما زالوا على متنها وبصحة جيدة.

من جانبه، نفذ فريق الطوارئ الهولندي الذي جرت الاستعانة به لتعويم السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس بعض عمليات الانتشال المثيرة، بما في ذلك رفع الغواصة النووية الروسية كورسك من قاع بحر بارنتس، لكنه يقول إن هذه المهمة واحدة من أشد المهام صعوبة.

وقالت الشركة: "إنه لغز صعب، لأن السفينة تتعرض حاليا لضغوط من قوى غير طبيعية. لا نريدها أن تميل أو تنقسم إلى نصفين أثناء عملية الإنقاذ".

وفي نفس السياق، قالت شركة هاباج لويد الألمانية لشحن الحاويات اليوم الجمعة، إن أربع من سفنها تنتظر في بورسعيد عند الطرف الشمالي من قناة السويس، حيث تجنح سفينة من يوم الثلاثاء، وتغير مسار ست حول رأس الرجاء الصالح.

وقالت الشركة التي مقرها هامبورج في مذكرة للعملاء إن سفينتين أخريين تأثرتا.

وكان من المقرر وصول واحدة قناة السويس اليوم، فيما تعلق أخرى في البحيرة المرة الكبرى بالمنطقة.

وقالت الشركة "ليس لدينا أي مؤشر واضح عن متى سيجري تعويم السفية (إيفر جيفن) مجددا".

المصدر: رويترز