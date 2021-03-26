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السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش

أخبار العالم العربي

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش
Reuters Faisal AlNasser
حرس الحدود السعودي
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أعلنت السلطات السعودية أن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية، أحبطت اليوم محاولة تهريب 655 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه "تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية".

السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش
صحيفة "عكاظ" السعودية
السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش
صحيفة "عكاظ" السعودية

وشدد على أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته".

المصدر: صحيفة "عكاظ" 

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