السعودية.. إحباط تهريب 655 كغ من الحشيش

أعلنت السلطات السعودية أن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية، أحبطت اليوم محاولة تهريب 655 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة إلى أراضي المملكة.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود السعودي المقدم مسفر بن غنّام القريني أنه "تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية".

إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر بمحافظة الخفجي.



⁧#الحرب_على_المخدراتpic.twitter.com/dl9InfIzdv — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 26, 2021

صحيفة "عكاظ" السعودية

صحيفة "عكاظ" السعودية

وشدد على أن "رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدا منيعا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته".

المصدر: صحيفة "عكاظ"