التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
RT
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أعلن التفزيون الرسمي السعودي يوم الجمعة أن التحالف العربي بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.
#التحالف: اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه #خميس_مشيط#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 26, 2021
وقال التحالف إن الحوثيين يستمرون في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وشدد على أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
يتبع..