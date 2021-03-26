التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التفزيون الرسمي السعودي يوم الجمعة أن التحالف العربي بقيادة السعودية دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وقال التحالف إن الحوثيين يستمرون في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد على أنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.

يتبع..