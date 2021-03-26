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مسؤول جزائري: تبون وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا

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مسؤول جزائري: تبون وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا
Reuters
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أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد لعباطشة سليم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا.

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وأضاف عقب لقائه مع الرئيس تبون: "تناولنا مواضيع تهم الوطن منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: "تكلمنا عن ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين إعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني".

وأضاف: "لاحظنا أن هناك نوع من الركود في الجانب الاقتصادي، ورأينا أن هناك بعض الملفات المعلقة في بعض المؤسسات والإدارات".

وفي الجانب الاجتماعي، قال لعباطشة: "زيادة على تراكمات العشرية السابقة، شهدنا سنة بيضاء جراء شل قطاعات ونشاطات اقتصادية خلال كورونا".

وأكد أنه بفضل المجهودات الجبارة، تمت حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية، مضيفا: "لكن في نفس الوقت، تخلفت بعض الشركات، وفقدت بعض المناصب وأجور العمال.

وقال: "طرحنا هذا الإشكال لرئيس الجمهورية، وهو في استعداد تام لمرافقتنا مع البنوك وبعض المؤسسات من أجل دفع أجور العمال".

المصدر: النهار

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