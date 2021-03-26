مسؤول جزائري: تبون وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد لعباطشة سليم أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعد بدفع أجور العمال المتضررين من كورونا.

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وأضاف عقب لقائه مع الرئيس تبون: "تناولنا مواضيع تهم الوطن منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية".

وتابع: "تكلمنا عن ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين إعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني".

وأضاف: "لاحظنا أن هناك نوع من الركود في الجانب الاقتصادي، ورأينا أن هناك بعض الملفات المعلقة في بعض المؤسسات والإدارات".

وفي الجانب الاجتماعي، قال لعباطشة: "زيادة على تراكمات العشرية السابقة، شهدنا سنة بيضاء جراء شل قطاعات ونشاطات اقتصادية خلال كورونا".

وأكد أنه بفضل المجهودات الجبارة، تمت حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية، مضيفا: "لكن في نفس الوقت، تخلفت بعض الشركات، وفقدت بعض المناصب وأجور العمال.

وقال: "طرحنا هذا الإشكال لرئيس الجمهورية، وهو في استعداد تام لمرافقتنا مع البنوك وبعض المؤسسات من أجل دفع أجور العمال".

المصدر: النهار