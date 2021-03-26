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الدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب مسيرات اقتحم سماء المملكة (فيديو)

أخبار العالم العربي

الدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب مسيرات اقتحم سماء المملكة (فيديو)
الإخبارية
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نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـ18 طائرة.

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وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة "أرامكو" النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

المصدر: الإخبارية 

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