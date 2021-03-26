قبطانة مصرية تكشف لـRT علاقتها بالسفينة المتعثرة بقناة السويس وفكرة إفراغ الحمولة لإخراجها

كشفت القبطانة المصرية مروة السلحدار تفاصيل هامة حول تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، بعد أيام من الأزمة.

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وقالت القبطانة المصرية في تصريحات لـRT، إنها تتوقع استغراق الأمر عدة أيام حيث من المقرر أن تنظر لجنة في الأمر، بالإضافة إلى فحص بدن السفينة للتأكد من عدم وجود أي كسر لمنع حدوث تسريبات، بالإضافة إلى الحفر أسفل مقدمة السفينة لزيادة العمق.

وأوضحت أن فكرة إزالة الحمولة من السفينة تحتاج وقتا كبيرا للغاية، موضحة أنها متأكدة أن هيئة قناة السويس ستجد حلا لعودة الملاحة مرة أخرى إلى مسارها الطبيعي.

وتابعت: "ما حدث للسفينة الهولندية من الممكن أن يحدث لأي سفينة أخرى، خلال مرورها في مجرى ملاحي دولي، ومن الممكن أن يحدث بسبب أخطاء بشرية أو أعطال فنية أو سوء الأحوال الجوية".

وردت القبطانة مروة السلحدار على الأنباء حول تسببها في جنوح السفينة المتعثرة، موضحة أنها لا تعمل على هذه السفينة وليس لها علاقة بالشركة الهولندية، مؤكدة أنها تعمل على متن المركب "عايدة – 4" في ميناء الإسكندرية.

المصدر: RT