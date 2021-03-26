موريتانيا تقرر فتح تحقيق مستقل في حادثة مطار نواكشوط لكشف مواطن الخلل

أعلن وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمدو ولد امحيمد، أن الحكومة أمرت بفتح تحقيق مستقل في ملابسات حادثة اقتحام طائرة في مطار نواكشوط الدولي، لكشف الاختلالات التي أفضت إليها.

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وأوضح الوزير الموريتاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن السلطات اتخذت على الفور "جميع الإجراءات المبوب عليها في النصوص الناظمة لأمن وسلامة الطيران المدني"، مشيرا إلى أن "لجنة عملياتية اجتمعت ودرست وشخصت الحادث".

وأفاد بأن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال عقدت هي الأخرى اجتماعا، بعضوية جميع الوزراء المرتبطين بأمن وسلامة المطار، مضيفا أن هذه اللجنة "قامت بتشخيص مبدئي للحادثة، فتأكد أن الشخص الذي قام بالعملية موريتاني الجنسية، معروف لدى مصالح الشرطة التي بحوزتها تقارير طبية توضح أنه يعاني من مشاكل نفسية".

وذكر الوزير في تصريحه أنه "بعد التشخيص تدخلت قواتنا الأمنية الباسلة التي أشكرها جزيل الشكر على العملية التي قامت بها لتخليص الطائرة والقبض على الشخص الذي قام بالعملية".

وأكد وزير النقل أن جميع المطارات الموريتانية يتوفر فيها الأمن، مشددا على اللجنة الوزارية "اتخذت جميع الإجراءات اللازمة حتى يفتح تحقيق مستقل يوضح جميع الاختلالات التي ستتم معالجتها في المستقبل، على مستوى جميع القطاعات التي لديها دور في أمن وسلامة مطار نواكشوط الدولي أم التونسي، حتى يتم تجاوز تلك الاختلالات وتصحيحها".

المصدر: صحراء ميديا