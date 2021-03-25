الخبير في الصناعات الدوائية منصف السلاوي يقر بتهمة التحرش ويعتذر

أعلن الخبير المغربي في الصناعات الدوائية منصف السلاوي أنه أنهى مسؤولياته في شركة Galvani Bioelectronics مقدما اعتذاره على التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق.

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وقال السلاوي "من دواعي الأسف الشديد أن أقر ببيان بشأن إنهاء عملي كرئيس لمجلس إدارة شركة كالفاني، لدي أقصى درجات الاحترام لزملائي وأشعر بالفزع لأن أفعالي وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح. أود أن أعتذر دون تحفظ للموظفة المعنية، وأنا آسف بشدة لأي حرج سببته".

وقال: "أود أيضا أن أعتذر لزوجتي وعائلتي عن الألم الذي يسببه هذا، سأعمل بجد لتخليص نفسي مع كل أولئك الذين أثر عليهم هذا الوضع، سآخذ إجازة من مسؤولياتي المهنية الحالية، سارية المفعول على الفور، للتركيز على شؤون أسرتي".

وسبق أن أعلنت شركة Galvani Bioelectronics أمس الأربعاء أنها طردت الخبير منصف السلاوي من مجلس إدارتها، وذلك بسبب التورط في التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق.

وقالت الشركة إن قرار طرد السلاوي جاء بعد أن تلقت شركة "GSK"رسالة تحتوي على ادعاءات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق قبل سنوات في مقرها من قبل الدكتور السلاوي.

المصدر: "هسبريس"