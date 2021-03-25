روسيا.. جدل على مواقع التواصل على وقع "عملية نصب كبرى" أبطالها وضحاياها مصريون (فيديو)

ساد غضب عارم أوساط الجالية المصرية في روسيا على وقع جدل كبير حول تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب من أبناء بلدهم، حيث كشف البعض في حديث لـRT تفاصيل ما يحدث.

وقال أحد المواطنين المصريين المتواجدين في روسيا ويدعى كمال سليم في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية، إن أحد المواطنين المصريين تعرض لعملية نصب كبرى، مشيرا بأصابع الاتهام إلى مواطن مصري آخر يدعى كريم الفارس.

ووفقا لكلامه: "البداية جاءت بعدما تعرض مواطن مصري لأزمة مع الشرطة الروسية ولجأ إلى أحد الأشخاص يدعى كريم الفارس لمساعدته في الحصول على محامي ليترافع له في القضية، وحصل على أموال كبيرة تعدت الـ8 آلاف دولار".

وتابع: "المواطن المصري اللي تعرض لأزمة مع الشرطة الروسية مابيعرفش روسي كويس ومش عارف محامين في روسيا، وهو اضطر يلجأ للشخص دة علشان يقوم له محامي، بس للأسف نصب عليه في الفلوس، وأهله اضطروا لبيع ممتلكاتهم ولما كشفنا في المحكمة عن اسمه الراجل المصري اللي اتنصب عليه ملقناش أي أوراق خالص مقدمة من المحامي اللي قال أنه هيترافع له في القضية".

وقال مصدر آخر في تصريحات لـRT، إن "هذا الشخص كريم الفارس ادعى عمله في السلك الدبلوماسي المصري، ولكنه في الحقيقة يتاجر في الأخشاب، ويعمل تحت ستار بعض المنظومات المشبوهة"- حسب زعمه.

وتمكنت RT من التواصل مع المواطن المصري المسجون في روسيا، حيث أكد عملية النصب عليه من قبل كريم الفارس، وأرسل بعض الأوراق والمستندات التي تؤكد عملية النصب عليه، حيث تتحفظ RT على نشرها.

وأكد المواطن المصري المنصوب عليه ويدعى مخلص مسعود في حديث لـRT، "أنه تعرض للنصب واضطر أهله لبيع ممتلكاتهم لسداد ثمن المحامي الوهمي الذي وعد به كريم الفارس".

وأوضح أن "كريم الفارس أوهمه بعمله في الخارجية المصرية، وأنه سيقدم له يد العون، ولكنه اكتشف في النهاية أنه تم النصب عليه".

وتمكنت RT من التواصل مع أعضاء من الجالية المصرية في روسيا، حيث أكدوا أن عملية النصب صحيحة.

وذكر أعضاء الجالية المصرية، أن "الشاب مخلص مسعود ليس وحده ضحية لعمليات النصب من قبل المواطنين المصريين في روسيا، حيث يتعرض الكثير منهم لعمليات نصب كبيرة من المصريين، موضحين أن عمليات النصب تتم أيضا عل مواطنين مصريين داخل مصر، عبر بيع الوهم لهم بفيزات عمل وسفر إلى روسيا".

وحذر أعضاء الجالية المصرية، المواطنين المصريين من الانسياق وراء النصابين وبائعي الوهم، وعدم السفر إلى روسيا إلا عبر أوراق رسمية وعقود عمل من الشركات الروسية المسجلة لدى الحكومة، حتى لا يوجهوا خطر السجن أو الترحيل وعدم القدرة على دخول روسيا مدى الحياة.

رد كريم الفارس:

من جانبه رد الشاب كريم الفارس على الاتهامات الموجهة له عبر فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحا أن الاتهامات الموجهة له مجرد إهانة، متعهدا بملاحقة موجهيها قانونيا.

وقال الفارس إنه ساعد الشاب المصري مخلص مسعود، حيث بدأ الموضوع في شهر سبتمبر من العام الماضي، موضحا أن ورق القضية متواجد لدى المحكمة في روسيا وننتظر ردها لإعادة محاكمته.

ورفض الفارس الاتهامات الموجهة ضده من قبل المصريين المتواجدين في روسيا، قائلا إنه ساعد الرجل قدر الإمكان.

كما اتهم فارس المواطن المصري كمال سليم (دون أن يسميه) باستهدافه شخصيا، والتقاعس عن مساعدة السجين.

وأكد أنه عمل في إحدى المنظمة الدبلوماسية، موضحا أنه بريء من كل هذه التهم وأنه لا يخشى المساءلة من أحد،

ودعا أي شخص يريد معرفة مصير السجين إلى التوجه إلى المحكمة للتأكد من صحة الإجراءات التي ساعد في القيام بها لإعادة محاكمته.

كذلك أعلن عبر حسابه على فيسبوك اسمه الكامل وعنوانه في مصر وروسيا.

وحاولت RT التواصل مع كريم الفارس لتفاصيل أكثر حول عملية النصب، ولكنه لم يرد على هاتفه.

المصدر: RT