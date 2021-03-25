مصادر: مقتحم الطائرة في مطار نواكشوط الدولي يسلم نفسه للأمن

سيطرت قوات الأمن الموريتاني، على شخص اقتحم طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي)، صباح اليوم الخميس، فيما قالت مصادر من داخل المطار إن الشخص "سلم نفسه للأمن".

وقالت المصادر لـ"صحراء ميديا" إنه لم تحدث عملية اقتحام وإنما سلم الرجل نفسه للأمن الموريتاني.

وكان الرجل الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد ادعى وجود مشكلة بينه والحكومة الموريتانية، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وقالت الوكالة إن "عملية القرصنة انتهت بنجاح ودون خسائر".

وتثار العديد من الأسئلة حول الطريقة التي وصل بها الرجل إلى الطائرة، فيما ترجح بعض المصادر أنه وصل مساء أمس على متن طائرة قادمة من إحدى العواصم الإفريقية، ولم يغادر المطار أصلا، حسب "صحراء ميديا".

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وكانت "صحراء ميديا" قد أفادت في وقت سابق من اليوم باقتحام شخص مجهول، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) وهدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها عليه، وفق ما أكدت مصادر من داخل المطار.

وكان مصدر في المطار أفاد لـ "صحراء ميديا": "حتى الآن لم نعرف مطالب هذا الشخص ولم نحدد هويته".

فيما أكد مصدر آخر أن الشخص تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنجليزية، وهدد بتفجير الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها، مضيفا أن عناصر الأمن حتى الآن لم تعرف إن كان هذا الشخص بحوزته أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده.

وأضاف ذات المصدر أن الشخص تقدم بطلب يدعو فيه الحكومة إلى "تعويضه"، دون معرفة طبيعة هذا التعويض ولا سببه.

وأضاف المصدر أن الطائرة التي تعرضت للاقتحام من نوعية "آمبرايير"، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

المصدر: صحراء ميديا