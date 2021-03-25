مصر.. أسامة الأزهري يكشف سبب دفع السيسي أموالا من ماله الخاص عام 2015

كشف مستشار الرئيس المصري أسامة الأزهري، أن "الرئيس السيسي في عام 2015، دفع من ماله الخاص لحل أزمة الغارمات في السجون المصرية".

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وقال الأزهري إنه "عند بداية تكوين الفريق الاستشاري، وجه بمعالجة جذرية لقضية الغارمات، ودفع الرئيس المصري من ماله الخاص مبلغا وقال إن كل سيدة غارمة نسدد المبلغ الخاص بها، وصاحب المحضر الذي يريد تقاضي مبلغه يأتي ويحصل عليه".

وأشار إلى "أنهم توجهوا إلى أكثر من سجن لإنجاز هذا الأمر، وجرى الإفراج على عدد كبير من الغارمات".

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة DMC: "رأينا بأعيننا فرحة تلك السيدات، ولا يجب أن ننظر للسيدة الغارمة العائدة إلى منزلها بنظرة غير عادية، لأن تلك السيدة تحملت فوق رأسها مسؤوليات وهي بطلة وفدائية".

وقال: "كلما حدث تعنت في الزواج والمغالاة في المطالب، يترتب على ذلك تأخر سن الزواج أو أن تستدين الأم فتنشأ ظاهرة الغارمات، وعندما درسنا ظاهرة الغارمات وجدنا أن الكثير من السيدات الغارمات يلجأن إلى الاستدانة من أجل تجهيز بناتهن بسبب مغالاة الطرف الأخر في طلبات الزواج".

المصدر: اليوم السابع