شاهد.. اللحظات التي تلت اغتيال ضابط "الجيش الوطني الليبي" محمود الورفلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مقطع فيديو يظهر اللحظات التي تلت اغتيال الضابط البارز في "الجيش الوطني الليبي"، محمود الورفلي.

ويظهر المقطع تجمع عدد من الأشخاص المسلحين حول سيارة الورفلي، قبل أن يقوم مسعفون بإخراج جثته ونقلها إلى سيارة إسعاف.

وكان ناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أكد اليوم الأربعاء "مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي".

وتوفي الورفلي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

المصدر: RT