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الصحة السودانية: الوضع معقد ونقص في الأوكسجين والطاقة الاستيعابية للمستشفيات

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الصحة السودانية: الوضع معقد ونقص في الأوكسجين والطاقة الاستيعابية للمستشفيات
AFP
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قال وزير الصحة السوداني عمر النجيب إن وضع المؤسسات الصحية من حيث الإمكانيات لاستقبال حالات الإصابة بكورونا يزداد تعقيدا، كاشفا عن نقص حاد بالأوكسجين والطاقة الاستيعابية للمستشفيات.

وأشار النجيب وهو أيضا عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في تصريح، إلى أن الوضع في ولاية الخرطوم يدعو للقلق خصوصا مع تزايد حالات الإصابة بكورونا خاصة وسط أطفال المدارس، مبينا أن اللجنة شددت على أن حماية المواطنين في ولاية الخرطوم والجزيرة وكافة أنحاء البلاد هو الواجب الأول.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في السودان يبلغ 29542، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2003 أشخاص.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية + "وورلد ميتر"

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