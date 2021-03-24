بغداد وأنقرة تتفقان على حل المشكلات "عبر الحوار"

اتفق مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز على حل المشكلات بين البلدين عبر الحوار.

وبحسب بيان لمكتب الأعرجي، فإن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز العلاقات بين بغداد وأنقرة.

وأكد اللقاء أيضا على أهمية أن يسود الاحترام المتبادل العلاقة بين العراق وتركيا، وأن يكون الحوار البناء السبيل لحل المشكلات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين.

ونقل البيان عن مستشار الأمن القومي العراقي، تأكديه حرص حكومة بلاده على إقامة أفضل العلاقات مع الدول والحكومات.

وقال الأعرجي بحسب البيان، إن "العراق لن يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة".

وتشهد العلاقة بين العراق وتركيا توترا بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة شمالي البلاد ضد حزب العمال الكردستاني الذي يتمركز في مناطق شمال العراق.

المصدر: RT