السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا للإصابات الجديدة بكورونا وسط زيادة الحالات النشطة والحرجة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيلها 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة ملموسة لهذا العدد، مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض وسط ارتفاع مستمر للحالات النشطة والحرجة.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 466 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 386300 إصابة.

واستقر مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية عند مستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة، لكن إحصائية اليوم تشير إلى ارتفاع ملحوظ لهذا المعدل بعد أن بلغ 367 في 21 مارس، و404 في 22 مارس، و410 في 23 مارس.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (466) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (6) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (306) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (375,471) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/vHZ2hBtPbZ — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 24, 2021

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا تدريجيا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 4051 الثلاثاء إلى 4205 الأربعاء، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 627 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 617.

وأفادت وزارة الصحة برصد 6 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 7 في 21 مارس و4 في 22 مارس و5 في 23 مارس، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6624 متوفيا.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 375471 شخصا، بعد تسجيل 306 حالات شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

المصدر: RT