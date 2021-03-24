السعودية.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة كانت مخفية داخل شحنة إطارات.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمّت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين".

وأضاف النجيدي أنه "تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن".

وتابع أنه "تم توقيف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة".

المصدر: "سبق"