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السلطات السودانية في الخرطوم تنفي اتخاذها أي إجراءات إضافية بعد تزايد الإصابات بكورونا

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السلطات السودانية في الخرطوم تنفي اتخاذها أي إجراءات إضافية بعد تزايد الإصابات بكورونا
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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نفت السلطات السودانية في الخرطوم صدور أي قرارات جديدة حول الإجراءات الاحترازية الإضافية، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان، اليوم الأربعاء، إن دورها رفع توصيات من غرفة الطوارئ الصحية المشتركة للجنة الطوارئ الصحية العليا، مؤكدة أنها لم تصدر اي قرارات جديدة.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن لجنة الطوارئ الصحية ناقشت تقرير وتوصيات من وزارة الصحة بالولاية، مشيرة إلى أنه بعد التداول حولها بغرفة الطوارئ الصحية المشتركة، وبعد ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في البلاد، تم رفع تلك التوصيات للجنة الطوارئ الصحية العليا ومن المقرر مناقتشها خلال اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الذي سيعقد اليوم بالقصر الجمهوري.

المصدر: RT

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