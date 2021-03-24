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الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء تسريح العاملين من مصر للطيران

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الحكومة المصرية تصدر بيانا بعد أنباء تسريح العاملين من مصر للطيران
Reuters
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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة أنباء حول تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيدا للنفقات.

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وبحسب بيان، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها، موضحةً أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أي من العاملين بها، مُشددةً على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

وأهاب المركز بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين العاملين بالشركة.​

المصدر: RT

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