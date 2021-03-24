القوات العراقية تضبط 7 ملايين حبة مخدرة غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط نحو سبعة ملايين حبة مخدرة، وتسعة كغم من مادة الكريستال المخدرة في قضاء الرطبة غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة مشتركة من فرقة المشاة الأولى في الجيش العراقي، ومكافحة إجرام الرطبة ضبطت نحو سبعة ملايين حبة مخدرة، وما يقارب تسعة كليو غراما من مادة الكريستال المخدرة، وأنواع أخرى من الحبوب والمؤثرات العقلية موضوعة داخل أكياس في عجلة بمرآب بقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار".

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وأضافت، أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة ميدانية مستمرة، وحصول القوات الأمنية على معلومات وافية عن المتورطين بإدخال هذه الكمية من الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".

المصدر: RT