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إيران: المقاومة اليمنية انتصرت والحكام السعوديون متحيرون

أخبار العالم العربي

إيران: المقاومة اليمنية انتصرت والحكام السعوديون متحيرون
Reuters Khaled Al Hariri
مساعد رئيس البلمان الإيراني حسين أمير عبداللهيان
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قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة اليمنية انتصرت اليوم، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال عبد اللهيان إنه "بعد مرور 6 أعوام من العدوان الأمريكي - السعودي على اليمن الصامدة، رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في جدة، على احتجاجه، قائلا: سنقضي على الحوثيين خلال 15 يوم".

وأضاف أنه قال حينها إن "الحرب ليست هي الحل، فلننتظر المستقبل، الحل الوحيد هو الحل السياسي".

وتابع: "انتصرت اليوم المقاومة اليمنية، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".

المصدر: RT

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