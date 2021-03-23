إيران: المقاومة اليمنية انتصرت والحكام السعوديون متحيرون

قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، إن "المقاومة اليمنية انتصرت اليوم، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال عبد اللهيان إنه "بعد مرور 6 أعوام من العدوان الأمريكي - السعودي على اليمن الصامدة، رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في جدة، على احتجاجه، قائلا: سنقضي على الحوثيين خلال 15 يوم".

وأضاف أنه قال حينها إن "الحرب ليست هي الحل، فلننتظر المستقبل، الحل الوحيد هو الحل السياسي".

وتابع: "انتصرت اليوم المقاومة اليمنية، وأصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة".

مرور ٦ اعوام من العدوان الأمريكي-السعودي على #اليمن الصامدة/ عادل الجبير، في جدة، رد على إحتجاجي قائلا:"سنقضي على الحوثيين خلال 15يوم. "قلت:"الحرب ليست هي الحل. فلننتظر المستقبل، الحل الوحيد هو الحل السياسي. "إنتصرت اليوم المقاومة اليمنية، و اصبح الحكام السعوديون متحيرون بشدة. pic.twitter.com/YVd3AHiPFH — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) March 23, 2021

المصدر: RT