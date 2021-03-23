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توضيح من وزارة الصحة السعودية بخصوص مكونات اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها

أخبار العالم العربي

توضيح من وزارة الصحة السعودية بخصوص مكونات اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها
Reuters
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أكدت وزارة الصحة السعودية، أن لقاحات "فايزر-بيونتيك" و"أكسفورد-أسترازينيكا" لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب المرض، حسبما أفادت بذلك صحيفة "سبق".

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وقالت الوزارة، اليوم عبر "تويتر":" هذه اللقاحات إنما تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها".

وجاء ذلك في معرض رد الوزارة على تساؤل من قبل أحد المغردين على "تويتر"، بخصوص ما إذا كان لقاح "كورونا" يحتوي على نسبة خفيفة من الفيروس.

المصدر: "سبق"

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