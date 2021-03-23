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نتيجة إطلاق نار خلال استقبال أحد الأسرى المحررين..إصابة 6 فلسطينيين عن طريق الخطأ

أخبار العالم العربي

نتيجة إطلاق نار خلال استقبال أحد الأسرى المحررين..إصابة 6 فلسطينيين عن طريق الخطأ
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
العلم الفلسطيني
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أصيب 6 شبان فلسطينيين عن طريق الخطأ، نتيجة إطلاق نار خلال استقبال أحد الأسرى المحررين في مدينة قلقيلية، والذي أمضى 20 عاما في السجون الإسرائيلية.

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وأشار موقع "معا" الإخباري إلى أنه تم نقل المصابين الى مستشفى "درويش نزال" الحكومي، حيث وصفت مصادر طبية إصابتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة.

وأكد "معا" أن الأجهزة الأمنية المختصة فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، "خاصة وأن إطلاق النار ممنوع في المناسبات، واستقبال الاسرى".

المصدر: "معا"

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